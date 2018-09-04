Диета поможет сохранить молодость

Специалисты рассказали, как надо есть, чтобы не стареть

Если принимать весь суточный рацион питания в течение 10 часов, то можно забыть о возрастных болезнях и продлить жизнь. Такое заявление сделали ученые из Института Солка в Калифорнии.

Они полагают, что подобный режим позволит избежать ожирения и компенсировать расстройства метаболизма, вызванные нарушением суточного цикла.

"Для многих из нас день начинается с чашки кофе с утра и заканчивается ужином через ​​14 или 15 часов <…> Но ограничение приема пищи десятью часами в день может привести к улучшению здоровья", – отметила одна из авторов исследования профессор лаборатории нормативной биологии Сатчитананда Панда, пишет издание ScienceDaily.

Биологи провели опыты с мышами, в ходе которых отключили гены, отвечающие за циркадные ритмы (циклические изменения интенсивности биологических процессов в организме, связанные со сменой дня и ночи). При этом одну из групп грызунов не ограничивали в круглосуточном приеме пищи. Другим же давали возможность вволю наесться лишь в течение 10 часов.

В итоге ученые отметили, что животные из первой группы стали страдать от ожирения, диабета, жировой болезни печени и других метаболических заболеваний. В то время как остальные мыши, потреблявшие столько же калорий, оставались здоровыми и не набрали веса.

Выяснилось, что циркадные ритмы, позволяя организму распланировать прием пищи, помогают организму живых существ поддерживать баланс между процессами метаболизма и временем, которое он затрачивает на переваривание пищи.

Результаты исследования позволили предположить, что ограничение приема пищи десятью часами в сутки позволит избежать старческих заболеваний, таких как болезни сердечно-сосудистой системы, рак и деменция, так как с возрастом ухудшается работа биологических часов. А нарушение биоритмов, связанное с генетическими дефектами, сменой работы либо часовых поясов, приводит к развитию заболеваний.

Исследователи считают, что простое изменение образа жизни поможет сохранить здоровье.

"У многих из нас может быть один или несколько дефектных генов, которые приводят нас к заболеваниям <…> Но правильный образ жизни может повлиять на результаты их деятельности и дает надежду сохранить здоровье", – сказал один из авторов.

Ученые намерены подтвердить свои выводы, проведя эксперимент с участием людей.