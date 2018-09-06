Лень уничтожит человечество

Найдена привычка, которая погубит всех людей на Земле

Ученые обнаружили, что малоподвижный образ жизни способен вызвать настоящее вымирание людей. Они подсчитали, что 32% женщин и 23% мужчин по всему миру ведут образ жизни, не дающий организму даже десятой части необходимой ему физической активности. Такие данные содержатся в отчете Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в журнале Lancet Global Health.

По подсчетам специалистов, через несколько десятков лет от недостаточной физической нагрузки на Земле умрут от 1,4 до 1,5 миллиардов человек. При этом наибольшее количество смертей ждет такие развитые страны, как США и Великобритания, где болезни, вызванные недостаточной двигательной активностью, унесут жизни 40 и 36% взрослого населения соответственно.

Ученые определили, что во всем мире женщины ведут менее подвижный образ жизни. И посоветовали властям стран, в которых большая часть населения живет в городах, "проводить национальную политику для поощрения немоторизованных видов транспорта, таких как ходьба и езда на велосипеде, а также содействовать участию в активном отдыхе и спорте в свободное время".

Специалисты отметили, что недостаток движения приводит к обострению большинства хронических заболеваний, а ослабленный организм неспособен справляться с бактериями и вирусными инфекциями.

"Польза для здоровья от физической активности установлена ​​и включает более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, диабета, рака молочной железы и толстой кишки", – подчеркнули ученые, добавив, что подвижный образ жизни влияет на психическое здоровье, задерживает начало деменции и помогает поддерживать здоровый вес.