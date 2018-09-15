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Названы три правила долгожителя

Фото: Global Look Press/Russian Look/Andrey Arkusha
Следуя нехитрым принципам, можно прожить намного больше

Человеку достаточно выполнять три простых условия, чтобы обеспечить себе долгие годы жизни. О них рассказала главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва.

Разумеется, необходимо заниматься своим телом. Без физических упражнений сохранить силы трудно, а вот превратиться в дряхлого старика -запросто.

"Всегда помните, что дряхлый, старый человек – это человек с атрофией мышц. И, что бы вы ни делали, самый главный фактор сохранения мышечной массы и мышечной силы, а значит, и молодости – это физическая активность", – сказала Ткачева RT.

Логично, что второе правило – правильное питание. Толку от занятия спортом не будет, если после тренировки объедаться каким-нибудь фаст-фудом.

"Не переедать и есть достаточно овощей и фруктов, а также ограничить легкоусвояемые углеводы", – дала совет специалист.

И третье – общественная активность. По словам Ткачевой, одиночество сильно сокращает жизнь, а долгожителей как раз отличает большое количество социальных связей. Ведь количество друзей и близких говорит о востребованности человека, а значит, тяга к жизни будет сильнее. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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