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Простой метод победит рак и старость

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Найден экономный и эффективный способ продлить жизнь

С возрастом человек становится более восприимчив к таким страшным заболеваниям, как онкология, болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые недуги. Американские ученые из Университета штата Джорджия нашли омолаживающий способ, который продлевает жизнь.

Они выяснили, что при голодании и ограничении калорий организм сам вырабатывает химические соединения, продлевающие работу человеческих органов.

"Возраст является самым важным так называемым фактором риска развития заболеваний человека. Выяснить, как на самом деле остановить старение – это основной путь к сокращению количества заболеваний и их тяжести", – сказал один из авторов исследования, опубликованного на EurekAlert! доктор Минг-Хуи Цзоу.

Медики определили влияние на процессы старения β-гидроксибутирата (бета-гидроксимасляной кислоты). Выяснилось, что именно это вещество, как и другие кетоновые тела, образуется во время голодания в печени. Оно связывает ограничение калорий, которые поступают в организм, с замедлением старения.

Исследователи доказали, эта кислота омолаживает клетки, выстилающие поверхность кровеносных и лимфатических сосудов и поддерживает обновление сосудистых тканей.

Специалисты уверены, что смогут сымитировать этот эффект с помощью препаратов, не заставляя людей голодать. Такие лекарства, по их мнению, помогут снизить риск развития рака, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Мы считаем, что это очень важное открытие, и мы работаем над поиском нового химического вещества, которое может имитировать эффект функции этого кетонового тела", – сказал Цзоу, отметив, что людей сложно убедить не есть в течение 24 часов, "но если мы сможем найти то, что может имитировать этот эффект, это сделает жизнь более приятной и поможет бороться с болезнями".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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