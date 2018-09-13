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Простой напиток прибавит годы

Фото: pixabay.com
Настоящим эликсиром жизни оказалось обычное молоко

У любителей "молочки" больше шансов прожить долгую жизнь и избежать заболеваний сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Макмастера.

Она уверяют, что те, кто ежедневно употребляет около трех порций молочных продуктов снижают риск преждевременной смерти на 2,2%. При этом одна порция равна стакану молока или йогурта (244 грамма), или 5 граммам сливочного масла, или 15 граммам сыра.

""Наши результаты подтверждают, что потребление молочных продуктов может быть полезно для снижения смертности и сердечно-сосудистых заболеваний", – отметили медики, опубликовавшие результаты работы на MedicalXpress.

В исследовании участвовали 136 384 человека из 21 страны, которых поделили на четыре группы по количеству ежедневно-употребляемых порций молока. Их возраст от 35 до 70 лет. За состоянием здоровья и рационом добровольцев наблюдали около 9 лет. За эти годы умерли 6796 участников эксперимента, еще 8555 заболели сердечно-сосудистыми болезнями.

Несмотря на то, что медики советуют употреблять молочные продукты с низким содержанием жира, выяснилось, что пользу приносят даже необезжиренные молочные продукты. Они снижают вероятность смерти на 1,1%.

Медики пока не выяснили, как именно влияют любимые с детства продукты на вероятность преждевременной смерти, но предполагают, что все дело во наличии ненасыщенных жиров, специфических аминокислот, кальция,  калия, витаминов K1 и K2, магния и пробиотиков.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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