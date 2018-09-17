Незаменимое лекарство сокращает жизнь

Профилактический прием медикаментов может серьезно навредить здоровью

Здоровым людям нет смысла принимать аспирин – к такому выводу пришла международная команда ученых.

Тем, кто не страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, такая профилактика принесет больше вреда, чем пользы. Известно, что аспирин разжижает кровь, поэтому его рекомендуют употреблять, если есть риск повторного инфаркта или инсульта. Однако на развитие сердечно-сосудистых заболеваний это лекарство не влияет.

Обследовав свыше 19 тысяч человек в течение 5 лет, ученые выяснили, что прием аспирина здоровыми людьми не влияет на риск возникновения инфаркта, инсульта или деменции. Одна часть испытуемых пила лекарство для профилактики, в контрольной группе людям давали плацебо.

Кроме того, прием аспирина оказался вреден для тех, кто не страдает болезнями сердца или сосудов, – почти у 4% обследованных медики нашли кровотечения желудочно-кишечного тракта, мозга и других внутренних органов, отмечается в работе, опубликованной в New England Journal of Medicine.

Самое же неприятное заключалось в том, что те, кто принимал аспирин, умирали чаще, чем участники контрольной группы. По мнению авторов исследования, дело в том, что у тех, кто пил это лекарство выросла смертность от онкологических заболеваний из-за усилившихся кровотечений.

Поэтому врачи настоятельно советуют не заниматься самолечением и не пить аспирин, если в этом нет необходимости.

