Укрепить здоровье помогут простые и доступные методы

Всего 16 недель необходимо на то, чтобы помочь организму справиться с повышенным давлением. И сделать это возможно без приема антигипертензивных препаратов. Новый метод разработали американские ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.

По их мнению, изменение образа жизни – это первый шаг на пути уменьшения потребности в лекарственных средствах и снижения риска инфарктов и инсультов.

"Изменение образа жизни, в том числе здоровое питание и регулярные физические упражнения, могут значительно уменьшить количество пациентов, которым требуется лекарство, снижающее кровяное давление", – подчеркнули авторы исследования, опубликованного на EurekAlert!.

В эксперименте приняли участие 129 женщин и мужчин в возрасте от 40 до 80 лет, у которых было повышенное артериальное давление 130-160/80-90 мм ртутного столба. Всем им был диагностирован избыточный вес или ожирение. Никто из них во время тестирования не принимал прописанные ранее препараты.

Ученые произвольно разделили испытуемых на три группы. Участники первой на 16 недель изменили свой образ жизни и питание. В диету входили овощи и фрукты, обезжиренные молочные продукты. Они также снизили употребление соли, углеводов и красного мяса. Кроме того, периодически они занимались физическими упражнениями.

Во второй группе люди перешли на здоровый рацион, однако не занимались физкультурой.

Оставшиеся не меняли своего привычного образа жизни.

В результате эксперимента пациентам, которые полностью изменили свой образ жизни, удалось значительно сбросить не только вес, но и давление (систолическое на 16 мм рт.ст., а диастолическое – на 10). При этом потребность в антигипертензивных средствах осталась лишь у 15% участников.

Вторая группа смогла понизить артериальное давление на 11/8 мм ртутного столба. И лекарство осталось необходимым для 23% ее членов.

Третья группа хоть и снизила давление на 3/4 мм рт. ст., но потребность в препаратах у них осталась прежней.