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Популярное лекарство сокращает жизнь вдвое

Фото: pixabay.com
Употребление обезболивающих влияет на сердце

Диклофенак увеличивает вероятность развития смертельных заболеваний на 50%. С таким предупреждением выступили датские медики, исследовавшие влияние традиционных нестероидных противовоспалительных препаратов на сердечно-сосудистую систему человека.

Это одно из наиболее популярных обезболивающих, которое распространено по всему миру.

"Диклофенак является наиболее часто используемым НПВС в странах с низким, средним и высоким уровнем дохода и доступен в больнице в большинстве стран. Поэтому его профиль сердечно-сосудистых рисков имеет важное клиническое и общественное значение", – написали авторы исследования, результаты которого опубликованы в журнале British Medical Journal.

При определении потенциальных побочных эффектов от употребления лекарства использовались данные 6,3 миллионов датчан в возрасте от 46 до 49 лет, которых разделили на группы по степени риска возникновения сердечного заболевания. В течение 30 дней после начала эксперимента ученые выяснили, что применение популярного обезболивающего приводит к развитию аритмии, ишемического инсульта и сердечной недостаточности. При этом такой результат наблюдался вне зависимости от дозы препарата.

Сравнив частоту развития сердечных заболеваний у тех, кто принимал диклофенак. с такими же показателями у пациентов, употреблявших другие обезболивающие, медики выяснили, что в первой группе частота сердечных приступов выше.

Были найдены и другие негативные побочные эффекты от приема этого НПВС. Среди них кровотечение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.

"Пришло время признать потенциальный риск для здоровья диклофенака и сократить его использование. Диклофенак не должен быть доступен, а когда это предписано, должен сопровождаться соответствующим предупреждением о его потенциальных рисках", – подчеркнули врачи.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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