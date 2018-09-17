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Непобедимый рак победили

Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Tack
продолжениеЭликсир жизни оказался смертельно опасным
Врачи совершили прорыв

Один из самых смертоносных типов опухоли – меланому – научились лечить ученые из Лидского Университета совместно с коллегами из Института исследования рака Лондона. Они выяснили, как можно повысить эффективность вирусов в борьбе против этого недуга.

Обычно вирусы приносят организму вред, но исследователи использовали их для уничтожения тканей опухоли. Медики отметили, что, в отличие от традиционных методов, они вызывают минимальные побочные эффекты.

"Мы только начинаем понимать, как вирусы могут помочь нам бороться с раком, но интересно узнать, что наши тела действительно способны помочь им уничтожить раковые опухоли", – отметили авторы исследования, результаты которого опубликованы на Medical Xpress. По их мнению, это новый привлекательный тип лечения рака.

Созданный экспериментаторами на основе вирусов препарат T-vec вводится в ткани, пораженные меланомой. При этом он вызывает иммунный ответ в клетках непосредственно в месте поражения. Однако это означает, что "опухоль должна находиться в месте, которое вы можете достичь иглой".

Добавив в препарат моноциты – белые кровяные клетки, способные поглощать и переваривать различные вещества, ученые выяснили, что они могут перенести частицы вирусов непосредственно к месту опухоли, вызывая ее гибель. Таким образом, лекарство можно использовать даже тогда, когда расположение опухоли недоступно для инъекций.

"Наше исследование показывает, что вирусы сохраняют свою способность к лечению раковых заболеваний даже в кровотоке. Оно имеет значительные последствия для использования вирусов при лечении рака у многих пациентов с опухолями разных типов, расположенными в труднодоступных местах", – отметили ученые.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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