Эликсир жизни оказался смертельно опасным

Популярное средство для сохранения молодости доводит пожилых людей до инсульта

Чудесные средства аспирина как эликсира жизни оказались мифом. Более того, ученые из Австралии и США утверждают, что прием ацетилсалициловой кислоты в пожилом возрасте приводит к кровоизлияниям и преждевременной смерти.

Давно известно, что ацетилсалициловая кислота уменьшает образование тромбоцитов в крови. Это снижает риск тромбоза – закупорки кровеносных сосудов, которая вызывает нарушения в работе сердца, мозга, легких вплоть до летального исхода. Поэтому многим людям после 50 лет врачи рекомендуют ежедневно принимать аспирин в профилактических целях. Но это их убивает, говорится в статье в The New England Journal of Medicine.

Ученые исследовали более 19 тысяч человек в возрасте около 70 лет. К моменту начала эксперимента они не страдали деменцией, не были инвалидами и не имели заболеваний, при которых следует лечиться аспирином.

В течение почти 5 лет ученые давали половине добровольцев по 100 мг ацетилсалициловой кислоты в день, остальные получали плацебо. К концу эксперимента выяснилось, что случаев смерти, возникновения деменции, инфарктов и других сердечно-сосудистых проблем в обеих подгруппах было поровну. А вот случаев кровоизлияний среди тех, кто принимал аспирин, было заметно больше: 361 на 1 тысячу человек против 265.

Кроме того, в первой подгруппе оказалось больше пациентов с новообразованиями злокачественного характера. Хотя ранее утверждалось, что аспирин в низких дозах служит для профилактики рака яичников.

Ученые продолжают исследования побочных действий аспирина.