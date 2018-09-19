От болезней сердца спасет дерево

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Российские ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН обнаружили, что стволы сибирской и дальневосточной лиственницы вырабатывают летучие вещества, которые помогают организму бороться с сердечно-сосудистыми недугами. Они блокируют ферменты, которые способствуют развитию этих заболеваний.
В древесине этих деревьев найден флавоноид дигидрокверцетин – вещество, имеющее очень большой антиоксидантный эффект.
Такие результаты биофизики получили, наблюдая за процессами, происходящими в сосудах крыс, облученных большими дозами радиации. В клетках этих животных вырабатывается большое количество молекул АПФ, фермента, который отвечает за регуляцию давления в сосудах.
"Недавно мы выяснили, что активность фермента АПФ и связанный с ним процесс формирования агрессивных молекул в аорте крыс увеличивается после воздействия ионизирующей радиации в дозах, применяемых при радиотерапии опухолей", – рассказал один из авторов исследования, результаты которого опубликованы в European Journal of Pharmacology Юрий Корыстов.
Ученый добавил, что изучалось также влияние на этот процесс флавоноидов – молекул, обладающих мощными антиоксидантными, антиаллергенными и даже противораковыми свойствами. Эти опыты и помогли исследователям выяснить характер работы флавоноидов и определить наиболее полезное для сердца вещество.
Ученые надеются, что их исследование поможет заменить синтетические препараты, используемые для подавления АПФ, на дигидрокверцетин и подобные ему вещества.
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