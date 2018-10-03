Найден способ избежать старости

"Эликсир молодости" можно отыскать в знакомых всем продуктах

Американские ученые обнаружили, что вещество физетин – флавоноид, содержащийся в клубнике, яблоках и хурме, – укрепляет здоровье и увеличивает продолжительность жизни.

В организме со временем начинают накапливаться поврежденные клетки – происходит процесс физиологического старения. Если в молодости ресурсов иммунной системы хватает для того, чтобы избавляться от такого клеточного мусора, то с возрастом его накапливается все больше и больше. Это вызывает воспалительные процессы в организме и высвобождает энзимы, повреждающие ткани тела.

Однако физетин уменьшает количество "сломанных" клеток в организме, что ведет к улучшению здоровья и увеличению продолжительности жизни, отмечается в статье, опубликованной в EurekAlert!.

Эксперименты на мышах показали, что применение физетина помогает не болеть и дольше жить даже пожилым грызунам, подчеркивают ученые.

Чтобы получать с едой это полезное для здоровья вещество, надо включить в свой рацион клубнику, яблоки, хурму, лук, виноград, киви, персики и огурцы. Именно эти продукты являются природным источником физетина.



