Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Найдена супердиета против старения

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Особый рацион избавит от всех возрастных болячек

Чтобы похудеть и провести процедуру оздоровления организма, нужно есть пищу с большим содержанием жиров. К такому неожиданному выводу пришли врачи и диетологи из США. Они проанализировали разные типы популярных диет и установили, что наибольшую пользу организму приносит кетогенная диета.

Кетодиета подразумевает употребление в пищу большого числа жиров, умеренного количества белков и малого количества углеводов. Изначально она была разработана для лечения эпилепсии у детей. Но со временем стала модным трендом среди тех, кто следит за своим здоровьем и пытается придерживаться принципов правильного питания.

По теме

Кетогенная диета оказалась одним из самых эффективных средств борьбы со старостью, передает Business Insider. Она позволяет укрепить здоровье костей, сохраняет мозг в состоянии повышенной готовности к решению сложных задач и помогает снизить вероятность развития тяжелых болезней мозга, таких как болезнь Альцгеймера или старческая деменция. Кроме того, такой рацион способствует улучшению работы всех внутренних органов, отвечающих как за пищеварение, так и за сердечно-сосудистую деятельность.

Главным принципом диеты является отказ от трехразового питания. Есть нужно часто и по чуть-чуть. Тем, кто решит питаться подобным образом, нужно будет довести содержание жиров в рационе до 75%. Отдать предпочтение следует растительным маслам, орехам, жирной рыбе, сырам и молочным продуктам.

Пятую часть рациона должны составлять белки: мясо, яйца, грибы. Все продукты следует употреблять в чистом виде, то есть категорически не рекомендуется, к примеру, есть колбасные изделия. В рацион нужно включить и достаточное количество клетчатки, а именно зеленых овощей, листьев салата и помидоров.

Углеводы в диете сокращены до минимальных 5%. Следует полностью забыть о сахаре, алкоголе и сладких газированных напитках. Употреблять в пищу можно только ягоды и фрукты с низким содержанием сахара. При соблюдении всех этих условий организм пациента из-за недостатка углеводов начинает расщеплять накопленные жиры для получения энергии. Таким образом, в теле не образуются жировые отложения, и организм начинает работать как часы.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

ОБСЕ поедет в Крым

Визит представителей организации на полуостров будет положительным сигналом для России

РФ променяла "Русланы" на нечто новое

Вместо Ан-124 наша страна построит новый сверхтяжелый транспортный самолет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей