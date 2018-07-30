Особый рацион избавит от всех возрастных болячек

Чтобы похудеть и провести процедуру оздоровления организма, нужно есть пищу с большим содержанием жиров. К такому неожиданному выводу пришли врачи и диетологи из США. Они проанализировали разные типы популярных диет и установили, что наибольшую пользу организму приносит кетогенная диета.



Кетодиета подразумевает употребление в пищу большого числа жиров, умеренного количества белков и малого количества углеводов. Изначально она была разработана для лечения эпилепсии у детей. Но со временем стала модным трендом среди тех, кто следит за своим здоровьем и пытается придерживаться принципов правильного питания.

Кетогенная диета оказалась одним из самых эффективных средств борьбы со старостью, передает Business Insider. Она позволяет укрепить здоровье костей, сохраняет мозг в состоянии повышенной готовности к решению сложных задач и помогает снизить вероятность развития тяжелых болезней мозга, таких как болезнь Альцгеймера или старческая деменция. Кроме того, такой рацион способствует улучшению работы всех внутренних органов, отвечающих как за пищеварение, так и за сердечно-сосудистую деятельность.

Главным принципом диеты является отказ от трехразового питания. Есть нужно часто и по чуть-чуть. Тем, кто решит питаться подобным образом, нужно будет довести содержание жиров в рационе до 75%. Отдать предпочтение следует растительным маслам, орехам, жирной рыбе, сырам и молочным продуктам.

Пятую часть рациона должны составлять белки: мясо, яйца, грибы. Все продукты следует употреблять в чистом виде, то есть категорически не рекомендуется, к примеру, есть колбасные изделия. В рацион нужно включить и достаточное количество клетчатки, а именно зеленых овощей, листьев салата и помидоров.

Углеводы в диете сокращены до минимальных 5%. Следует полностью забыть о сахаре, алкоголе и сладких газированных напитках. Употреблять в пищу можно только ягоды и фрукты с низким содержанием сахара. При соблюдении всех этих условий организм пациента из-за недостатка углеводов начинает расщеплять накопленные жиры для получения энергии. Таким образом, в теле не образуются жировые отложения, и организм начинает работать как часы.