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Польза фруктовой диеты оказалась мифом

Фото: GLOBAL LOOK press/ Valery Lukyanov
Сочные плоды усиливают риск ожирения

Фруктовая диета не поможет похудеть. Эксперты уже не питают на этот счет никаких иллюзий. Это не означает, что людям, склонным к ожирению, нужно вообще отказаться от фруктов. Однако надо знать меру и правильное время.

По словам доцента кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елены Чедии, употреблять фрукты лучше только в первой половине дня. Она напомнила, что фрукты – источник углеводов, их употребление приводит к повышению уровня сахара и инсулина в крови. В свою очередь, инсулин мешает распаду жиров.

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"На ночь яблоки есть не надо, лучше выпить стакан молока или стакан кефира, чтобы к тому моменту, когда человек ложится спать, у него уровень и сахара, и инсулина в крови был низким, – дала совет Чедия. – Если это будет так, то всю ночь будет преобладать распад жиров над их синтезом и человек ночью будет худеть. А если будет высокий уровень инсулина в крови, то человек будет за ночь набирать жир", – подчеркнула врач-диетолог в беседе с РИА "Новости".

При этом не важно, сладкий это фрукт, кислый или пресный как авокадо. Вкус зависит от количества органических кислот, на этот показатель надо обращать внимание людям с больным желудком. Калорийность же всех фруктов высока, поэтому их можно использовать в качестве перекуса утром или днем, но забыть про них вечером.

Вера СВЕТЛОВА
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