Галстуки угрожают здоровью

Аксессуар действует как удавка на шее

Строгий мужской костюм всегда придает его носителю стильный вид и дополнительные балы к обаянию. Однако один из его неотъемлемых элементов может причинить вред владельцу.

Как выяснили немецкие ученые, опасными для здоровья могут быть галстуки. Этот атрибут способен привести к нарушению кровообращения, поскольку сдавливает яремные вены и сонные артерии. Эксперимент с добровольцами показал, что ношение галстука ухудшало мозговое кровообращение.

Как отмечается в опубликованной статье журнала Neuroradiology, многие компании вводят строгий дресс-код для сотрудников, которые вынуждены носить галстуки и рубашки с воротниками, при этом эффект для здоровья от такой рабочей формы никто не учитывает.



