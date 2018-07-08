Галстуки угрожают здоровью

Здоровье
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Строгий мужской костюм всегда придает его носителю стильный вид и дополнительные балы к обаянию. Однако один из его неотъемлемых элементов может причинить вред владельцу.
Как выяснили немецкие ученые, опасными для здоровья могут быть галстуки. Этот атрибут способен привести к нарушению кровообращения, поскольку сдавливает яремные вены и сонные артерии. Эксперимент с добровольцами показал, что ношение галстука ухудшало мозговое кровообращение.
Как отмечается в опубликованной статье журнала Neuroradiology, многие компании вводят строгий дресс-код для сотрудников, которые вынуждены носить галстуки и рубашки с воротниками, при этом эффект для здоровья от такой рабочей формы никто не учитывает.
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