Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названы самые эффективные продукты-жиросжигатели

Viktor Chernov/Russian Look
Желающим похудеть стоит прислушаться к совету ученых

Диетологи выделили несколько овощей и фруктов, которые помогут избавиться от лишнего веса за счет жира.

Повседневный рацион рекомендуется пополнить артишоками. Это растение семейства Астровых улучшает пищеварение, приводит в норму холестерин и снимает отеки. Кроме того, оно обладает мочегонным эффектом, что влияет на вес.

Традиционно худеющим советуют налегать на грейпфруты. Цитрусовые известны жиросжигающим эффектом, и грейпфрут – одно из лучших решений это проблемы. Употребление фрукта также улучшает пищеварение и нормализует уровень глюкозы. Разогнать обмен веществ и улучшить состояние мышц поможет молочная сыворотка благодаря особому содержащемуся в ней белку.

Простой острый перец способен очистить артерии от бляшек и сжечь жировую прослойку в организме. Однако употреблять его следует аккуратно. А вот зеленый чай можно пить без ограничений. Содержащиеся в напитке вещества очищают организм и положительно влияют на печень

Впрочем, даже если каждый день добавлять в меню указанные продукты, без физических нагрузок и гастрономически ограничений их свойства будут бесполезны, пишут "Актуальные новости".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

В доме второго Скрипаля нашли склянку из-под яда

Сенсационную новость сообщили в Скотленд-Ярде

В отравлении Скрипаля засветился британец

Всплыла информация о хранилище химикатов рядом с Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей