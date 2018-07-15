Желающим похудеть стоит прислушаться к совету ученых

Диетологи выделили несколько овощей и фруктов, которые помогут избавиться от лишнего веса за счет жира.

Повседневный рацион рекомендуется пополнить артишоками. Это растение семейства Астровых улучшает пищеварение, приводит в норму холестерин и снимает отеки. Кроме того, оно обладает мочегонным эффектом, что влияет на вес.

Традиционно худеющим советуют налегать на грейпфруты. Цитрусовые известны жиросжигающим эффектом, и грейпфрут – одно из лучших решений это проблемы. Употребление фрукта также улучшает пищеварение и нормализует уровень глюкозы. Разогнать обмен веществ и улучшить состояние мышц поможет молочная сыворотка благодаря особому содержащемуся в ней белку.

Простой острый перец способен очистить артерии от бляшек и сжечь жировую прослойку в организме. Однако употреблять его следует аккуратно. А вот зеленый чай можно пить без ограничений. Содержащиеся в напитке вещества очищают организм и положительно влияют на печень

Впрочем, даже если каждый день добавлять в меню указанные продукты, без физических нагрузок и гастрономически ограничений их свойства будут бесполезны, пишут "Актуальные новости".