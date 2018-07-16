Здоровье
- Найден простой способ избежать рака
- Пять продуктов помогут согнать жир
- Ни крошки в рот: что нельзя есть перед сексом
Врачи из Иллинойского университета в Чикаго пришли к выводу, что регулярное употребление в пищу продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты, помогает в профилактике онкологических заболеваний, а также тормозит рост уже существующих опухолей.
Результаты исследований американских ученых опубликованы в статье на сайте Medical Xpress. Как считают специалисты, бороться с недугом помогают вещества под названием эндоканнабиноидные эпоксиды EDP-EA, образующиеся при метаболизме омега-3. Молекулы EDP-EA снимают воспаления, обладают болеутоляющими свойствами и замедляют канцерогенные процессы в организме.
Пока исследователи провели эксперименты на мышах, в дальнейшем планируется опробовать эффективность воздействия эпоксидов на клетки опухолей человека. Ученые считают, что с помощью омега-3 жирных кислот можно подавить распространение разрушенных клеток и прекратить формирование метастазов.
Для профилактики раковых заболеваний рекомендуется включить в свой рацион продукты, богатые омега-3: льняные семечки и льняное масло, морскую рыбу, морепродукты и яйца.
Мифы о нашей "немытой" стране начали надоедать европейцам
В нескольких городах Пятой республики празднование триумфа национальной сборной переросло в беспорядки