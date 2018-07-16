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Найден простой способ избежать рака

Фото: pixabay.com
Всем известные продукты помогут справиться с опасным недугом

Врачи из Иллинойского университета в Чикаго пришли к выводу, что регулярное употребление в пищу продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты, помогает в профилактике онкологических заболеваний, а также тормозит рост уже существующих опухолей.

Результаты исследований американских ученых опубликованы в статье на сайте Medical Xpress. Как считают специалисты, бороться с недугом помогают вещества под названием эндоканнабиноидные эпоксиды EDP-EA, образующиеся при метаболизме омега-3. Молекулы EDP-EA  снимают воспаления, обладают болеутоляющими свойствами и замедляют канцерогенные процессы в организме.

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Пока исследователи провели эксперименты на мышах, в дальнейшем планируется опробовать эффективность воздействия эпоксидов на клетки опухолей человека. Ученые считают, что с помощью омега-3 жирных кислот можно подавить распространение разрушенных клеток и прекратить формирование метастазов.

Для профилактики раковых заболеваний рекомендуется включить в свой рацион продукты, богатые омега-3: льняные семечки и льняное масло, морскую рыбу, морепродукты и яйца.

Валентина МАЙОРОВА
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