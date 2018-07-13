В России выросло число больных раком

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В прошлом году рак молочной железы был впервые диагностирован почти у 71 тысячи россиянок – это на 2 тыс. больше, чем за 2016-й.
По данным Министерства здравоохранения, в 2017 г. стало больше случаев первичной диагностики и других видов онкологических болезней у женщин: рака шейки матки, рака плаценты, рака тела матки и яичников.
Самый распространенный вид онкологии у мужчин – рак предстательной железы – в прошлом году впервые был обнаружен почти у 41 тысячи человек, это на 2,4 тыс. случаев больше, чем в 2016-м. Вполне вероятно, что рост числа выявления опасных недугов вызван не ухудшением качества жизни россиян, а более тщательной диагностикой. В настоящее время ее точность при распознавании рака репродуктивной женской системы равна почти 98%, напоминает ТАСС.
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