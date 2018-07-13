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Раковые клетки научились использовать против новых опухолей

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Haas
Ученые придумали, как заставить смертельную болезнь самоуничтожиться

Генетически модифицированные раковые клетки, циркулирующие в кровотоке, могут разрушить новообразование. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы в США, разработавшие две методики борьбы со смертельным заболеванием.

За появление метастазов отвечают циркулирующие опухолевые клетки, которые, отделяясь от новообразования, попадают в кровоток. Затем они могут вернуться в опухоль, для уничтожения которой исследователи решили использовать белок-убийцу S-TRAIL, который меньше всего вредит здоровым клеткам. Именно он и станет провоцировать программируемую гибель больной клетки.

Врачи использовали два метода терапии циркулирующими клетками. Их исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

В первом варианте ученые подвергли генной модификации клетки глиобластомы, которые после вмешательства исследователей начинали вырабатывать белок-убийцу. Затем их вводили подопытным мышам с первичными опухолями.

Для мышей с повторно возникшими опухолями был использован второй метод, при котором из клеток первичных образований медики получали частицы, чувствительные к белку. Затем их отключали для того, чтобы они не уничтожили себя раньше времени. Когда их заставляли вновь производить белок-убийцу, то вводили подопытным животным.

При этом в оба типа клеток встраивался "выключатель", который после окончания лечения запускал процедуру самоликвидации клеток-убийц.

Оба метода оказались эффективны для лечения опухолей всех типов.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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