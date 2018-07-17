Названы лучшие курорты для семейного отдыха

Россияне любят отдохнуть не только на море

Отдохнуть с детьми в России можно не только на море, но и в других уголках нашей необъятной страны. Самыми популярными направлениями у семей с детьми стали курорты Соль-Илецка в Оренбургской области, озеро Селигер в Тверской и Яровое озеро в Алтайском крае.

По традиции семейные пары часто едут отдохнуть и оздоровиться в Кисловодск, и все большую популярность приобретает летний отдых в сочинской Красной Поляне.

К такому выводу пришли специалисты сервиса Tvil.ru, проанализировав бронирование жилья в самый высокий летний сезон. При этом дешевле всего обойдется отдых на курортах Кавказских Минеральных Вод, а дороже всего – на Алтае.

В первую десятку самых популярных неморских направлений также вошли Пятигорск и Ессентуки, отдых на Байкале в Иркутской области, Абрау-Дюрсо в Краснодарском и Чемал в Алтайском краях соответственно.