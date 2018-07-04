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Россиянам подсказали направления дешевого отдыха

Фото: pixabay.com
Больше всего сэкономить получится на отечественных пляжах

Ассоциация туроператоров Россия рассказала о том, где россияне могут отдохнуть не только с пользой для здоровья, но и с выгодой для кошелька.

Самыми бюджетными пляжными направлениями стали Сочи, Анапа и Крым, сообщается на сайте ассоциации. В конце июля пакетные туры с перелетом обойдутся дешевле всего для тех, кто решит поехать туда. При этом, средние цены на Крым упали, а вот отдых в Сочи немного подорожал, возможно, благодаря проходящему там чемпионату мира по футболу. Стоимость отдыха в Анапе подорожала на 5%, но это направление по-прежнему остается самым бюджетным: пакетный пляжный тур в Анапу с вылетом 20 июля и размещением в трехзвездочной гостинице обойдется всего в 25 тыс. рублей на двоих.

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Цены на туры в Черногорию остались такими же, как 2 недели назад, а вот стоимость путешествия в Болгарию понизилась за это время на 8%. Стали доступнее и путевки в Грецию – они подешевели на 7%. Сильнее всего прогнулись цены на отдых в Испании, Италии и Таиланде – на 11%, 19% и 35% соответственно. Кстати, туристам надо помнить, что в Азии сейчас наступил сезон дождей.

Серьезно подорожали туры на Кипр – на целых 34%. За отдых в Турции придется выложить на 3,3% больше, в Тунис – на 9,8%.

Валентина МАЙОРОВА
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