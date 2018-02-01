Нужно лишь внести маленькое изменение в рабочее место

Ученые из США пришли к выводу, что можно избавиться от трех килограммов в год, если работать в офисе не сидя, а стоя.

Сенсационный материал опубликован в European Journal of Preventive Cardiology. По мнению экспертов, если офисные сидельцы хотят похудеть, им можно не менять режим питания, можно просто стоять на ногах по 6 часов в день.

Разница в расходе энергии в сидячем и стоячем положении равна 0,15 калории в минуту. Такой простой способ сбросить лишний вес очень подходит мужчинам, так как у них больше мышечная масса, считают специалисты.

Один из руководителей исследования Франциско Лопез-Джименез считает, что "стоячая" работа обладает целым рядом бонусов. Когда человек стоит, у него задействовано больше мышц, чем в сидячем положении. Это не просто ведет к расходу лишних калорий, но и снижает риск инсульта, сердечного приступа и диабета, отметил он.