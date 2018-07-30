Фальшивые лекарства перекочевали из аптек

Мошенники подделывают как дорогие, так и копеечные средства

Покупать лекарства в аптеке совершенно безопасно. Это утверждает глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. По его данным, лишь 0,4% всей поступающей в розничную сеть фармацевтической продукции при проверке оказывается подделкой или некачественным товаром.

Можно сказать, страна справилась с проблемой 2011-2012 гг., когда нарваться на "пустышку" или не соответствующее рецептуре лекарство было проще простого.

Но это – только если идти самому в аптеку. При заказе средства онлайн шансы стать жертвой мошенников резко возрастают.

"Легальная сеть аптек защищена очень достойно. "Черный" рынок фальсифицированной продукции был вытеснен из официальной розницы. Если вы покупаете лекарства на рынке или через интернет с доставкой на дом, то риск купить некачественный препарат увеличивается на несколько порядков", – предупреждает Мурашко в интервью "Российской газете".

Он указывает, что и для торговли онлайн существуют законы и проверки, но все равно постоянно находятся те, кто стремится сбыть через интернет некачественный товар.

В последнее время чаще всего подделывали средства для лечения грибковых заболеваний, которые довольно дороги и не дают моментального эффекта. Однако и самые простые препараты, продающиеся без рецепта и обычно имеющиеся в каждой домашней аптечке, тоже нередко оказываются контрафактом.