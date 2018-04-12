Беззащитных россиян травят фальсификатом

В образовательных и медицинских учреждениях не осталось качественной еды

Из-за существующей в России системы госзакупок в школы, детские сады, больницы и родильные дома поставляются некачественные продукты, считает Россельхознадзор.

"В течение полугода службой проводился... мониторинг продукции социальных учреждений. Мы получили довольно удручающие цифры по количеству фальсификата. Службой принято решение не озвучивать эти данные, но мы считаем целесообразным довести до целевой аудитории эту проблему", – цитирует РБК официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

По ее словам, при госзакупках фальсифицируются в основном молочные продукты, а также мясо и крупы. Мелано подчеркнула, что сильнее всего рискуют самые незащищенные россияне: дети, пенсионеры, инвалиды, беременные и кормящие матери.

В ведомстве констатировали, что в настоящее время система госзакупок не позволяет побеждать на торгах поставщикам качественных продуктов. "Механизм, при котором... побеждает поставщик, предложивший самую низкую цену, не дает возможности добропорядочным производителям продукции наладить работу с соцучреждениями и иными госорганизациями", – подытожила Мелано.

Россельхознадзор уже обратился в Федеральную антимонопольную службу с предложением внести изменения в действующую систему госзакупок, однако в ФАС эти предложения проигнорировали.