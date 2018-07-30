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Человечество предупредили о смертоносной эпидемии

Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Charisius
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От болезни погибнут миллиарды людей

Исследователи из Центра безопасности здравоохранения Джона Хопкинса рассчитали сценарий гибели человечества от пандемии, вызванной вирусом гриппа.

Отмечается, что через 2 года после вспышки заболевания погибнут 150 миллионов человек, а если вакцину, сдерживающую бактерии, так и не изобретут, то умрет почти миллиард людей. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Science Alert.

Согласно симуляции вирус парагриппа Clade X поразил организмы. Эпидемия распространилась в Германии и Венесуэле. При отсутствии специальных лекарств смертность составила до 10% всего населения Земли.

Ученые подчеркнули, что инфекционный агент обладал генами вируса лихорадки Западного Нила и был якобы разработан группой биотеррористов. Эксперты призвали лидеров стран более серьезно относиться к подобной угрозе для людей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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