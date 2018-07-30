Человечество предупредили о смертоносной эпидемии

Здоровье
- Новая диета заставит забыть о старости
- Названа неожиданная причина быстрого старения
- Кремы от солнца оказались бесполезны
Исследователи из Центра безопасности здравоохранения Джона Хопкинса рассчитали сценарий гибели человечества от пандемии, вызванной вирусом гриппа.
Отмечается, что через 2 года после вспышки заболевания погибнут 150 миллионов человек, а если вакцину, сдерживающую бактерии, так и не изобретут, то умрет почти миллиард людей. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Science Alert.
Согласно симуляции вирус парагриппа Clade X поразил организмы. Эпидемия распространилась в Германии и Венесуэле. При отсутствии специальных лекарств смертность составила до 10% всего населения Земли.
Ученые подчеркнули, что инфекционный агент обладал генами вируса лихорадки Западного Нила и был якобы разработан группой биотеррористов. Эксперты призвали лидеров стран более серьезно относиться к подобной угрозе для людей.
Кадровые военные бегут от голода
Вместо Ан-124 наша страна построит новый сверхтяжелый транспортный самолет