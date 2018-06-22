Найден неожиданный эффект голодания

Эксперты проверили популярную диету

Американские ученые пришли к выводу, что голодание помогает эффективно снизить вес и нормализовать артериальное давление.

О результатах исследования, проведенного специалистами университета Иллинойса в Чикаго сообщает MedicalXPress. Эксперимент стал первым научным подтверждением теории интервального голодания: такого режима питания, когда можно есть только в течение 8 часов в сутки, а в оставшиеся 16 часов рекомендуется только пить воду или низкокалорийные напитки.

По сравнению с контрольной группой участники исследования, придерживавшиеся интервальной диеты, за 3 недели потеряли 3% своей массы и улучшили показатели артериального давления. При этом ученые отмечают, что 16-часовое голодание не повлияло на такие показатели, как уровень инсулина, холестерина и жировую массу.

Один из авторов эксперимента, Криста Варади, считает, что исследование подтвердило, что для того, чтобы эффективно похудеть, не обязательно считать калории или исключать из своего меню те или иные продукты – важно просто поменьше есть. Кроме того, такого режима питания легко придерживаться, подчеркивает диетолог.

Теперь ученые планируют провести серию долгосрочных экспериментов, чтобы выяснить, насколько такой способ питания эффективен по сравнению с другими популярными диетами.



