Найдена причина старения

Эксперты открыли гены, убивающие человека

Британские ученые из университетского колледжа Лондона нашли причину старения человека. Они изучили этот процесс на примере круглых червей.

Оказалось, что старение происходит из-за работы нежелательных генов, а не износа организма. Они кодируют белки, участвующие в процессе (аутофагия) переработки собственных компонентов клетки. Однако с возрастом аутофагия приводит к серьезным болезням кишечника и даже к смерти. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert!.

Такой же процесс, как считают специалисты, проходит и в организме человека. Из-за работы таких генов возникает деменция, рак, а также нарушается работа сердечно-сосудистой системы и легких.