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Найдена причина старения

Фото: GLOBAL LOOK press/ Nikolay Gyngazov
Эксперты открыли гены, убивающие человека

Британские ученые из университетского колледжа Лондона нашли причину старения человека. Они изучили этот процесс на примере круглых червей.

Оказалось, что старение происходит из-за работы нежелательных генов, а не износа организма. Они кодируют белки, участвующие в процессе (аутофагия) переработки собственных компонентов клетки. Однако с возрастом аутофагия приводит к серьезным болезням кишечника и даже к смерти. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert!.

Такой же процесс, как считают специалисты, проходит и в организме человека. Из-за работы таких генов возникает деменция, рак, а также нарушается работа сердечно-сосудистой системы и легких. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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