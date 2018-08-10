Найдена причина старения
Британские ученые из университетского колледжа Лондона нашли причину старения человека. Они изучили этот процесс на примере круглых червей.
Оказалось, что старение происходит из-за работы нежелательных генов, а не износа организма. Они кодируют белки, участвующие в процессе (аутофагия) переработки собственных компонентов клетки. Однако с возрастом аутофагия приводит к серьезным болезням кишечника и даже к смерти. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert!.
Такой же процесс, как считают специалисты, проходит и в организме человека. Из-за работы таких генов возникает деменция, рак, а также нарушается работа сердечно-сосудистой системы и легких.
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