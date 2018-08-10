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Соль оказалась полезной для сердца

Фото: pixabay.com
Вкусовую добавку можно использовать в блюдах без угрозы для здоровья

Канадские ученые развеяли миф о вреде соли для сердечно-сосудистой системы человека при ее умеренном потреблении.

Специалисты изучили данные анализов мочи у 90 тысяч человек. При этом связь между высоким уровнем употребления соли и болезнями сердца есть только в Китае. Причиной стал популярный в этой стране соевый соус. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet.

Соавтор исследования Мартин О'Доннелл утверждает, что для человека опасно употребление соли более чем пять граммов в сутки. Однако даже это никак не связано с болезнями сердца, поэтому добавлять ее в еду можно без особого вреда для организма.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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