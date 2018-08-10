Соль оказалась полезной для сердца
Канадские ученые развеяли миф о вреде соли для сердечно-сосудистой системы человека при ее умеренном потреблении.
Специалисты изучили данные анализов мочи у 90 тысяч человек. При этом связь между высоким уровнем употребления соли и болезнями сердца есть только в Китае. Причиной стал популярный в этой стране соевый соус. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet.
Соавтор исследования Мартин О'Доннелл утверждает, что для человека опасно употребление соли более чем пять граммов в сутки. Однако даже это никак не связано с болезнями сердца, поэтому добавлять ее в еду можно без особого вреда для организма.
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