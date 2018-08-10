Человечество рискует лишиться мяса из-за супербактерий
Курятина и говядина могут стать потенциальным источником неуязвимых для антибиотиков супербактерий, которые могут вызвать среди людей смертельные эпидемии.
По мнению ученых, бациллы, способные вырабатывать энтеротоксины, появились из-за того, что при выращивании птицы и крупного рогатого скота на фермах в корм добавляются антибиотики. Возможность появления так называемых "супербактерий" в последнее время все чаще обсуждается специалистами. По мнению медиков, все антибиотики могут потерять свою эффективность, и тогда человечество столкнется с тем, что мясо попросту перестанет быть съедобным: бактерии нечем будем уничтожать.
Основными "питомниками" для возникновения устойчивых к современным лекарствам микробов могут стать животноводческие фермы и больницы: именно там сосредоточены как потенциальные носители инфекций, так и сами бактерии, отмечается в опубликованной в Scientific Reports работе. Так как во всех странах мира периодически вспыхивают скандалы, связанные с тем, что в мясе находят опасные микробы, ученые решили проверить качество египетских мясных продуктов.
Выяснилось, что около 50% из 250 проб мяса содержали болезнетворные бациллы, в том числе микроб вида Bacillus cereus, вызывающий инфекции желудочно-кишечного тракта. Опасность этого невидимого врага заключается в том, что его споры выдерживают температуру 100 градусов, сохраняя активность при варке.
Эксперты подчеркнули, что пока супербактерии еще не появились, однако они могут мутировать уже в скором времени, если антибиотики по-прежнему будут использоваться на фермах и при этом не будут соблюдаться строгие санитарные нормы.
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