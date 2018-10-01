Нобелевку по медицине присудили за борьбу с раком

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Нобелевская премия мира по медицине досталась ученым Джеймсу Эллисону и Тасуко Хондзе, которые нашли способ успешно противостоять развитию онкологии. Об этом сообщили в оргкомитете награды.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 октября 2018 г.
The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI
Отмечается, что Эллисон и Хондзе придумали, как заставить иммунитет человека активнее противостоять недугу. Они выявили белок, который мешает иммунной системе в полную силу бороться с раком, и пришли к выводу, что избавление защитных механизмов от него делает организм сильнее.
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