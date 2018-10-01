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Нобелевку по медицине присудили за борьбу с раком

Новый метод терапии болезни оказался очень эффективным

Нобелевская премия мира по медицине досталась ученым Джеймсу Эллисону и Тасуко Хондзе, которые нашли способ успешно противостоять развитию онкологии. Об этом сообщили в оргкомитете награды.


Отмечается, что Эллисон и Хондзе придумали, как заставить иммунитет человека активнее противостоять недугу. Они выявили белок, который мешает иммунной системе в полную силу бороться с раком, и пришли к выводу, что избавление защитных механизмов от него делает организм сильнее. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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