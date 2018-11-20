Найдена лучшая диета для мозга

Нибиру
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Ограничение калорий приводит к улучшению памяти и способности к обучению даже у пожилых грызунов.
К такому выводу пришли австралийские ученые, работа которых опубликована в издании Сell Reports. Мыши, получавшие во время эксперимента на 20% меньше калорий, чем их собратья, лучше справлялись с поставленными перед ними задачами: не только быстрее находили выход из лабиринта, но и двигались проворнее.
Интересно, что такие же высокие результаты показала и группа мышей, которую кормили преимущественно углеводами. Этот факт ученым пока еще предстоит объяснить, ведь ранее считалось, что самым эффективным является рацион, содержащий много омега-жирных кислот и белка.
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