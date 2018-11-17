Проще простого: названа самая эффективная диета

Найден виновник лишнего веса

Сбросить ненужные килограммы поможет рацион с низким содержанием глютена.

Чтобы привести себя в порядок, необходимо употреблять продукты, богатые клетчаткой. Вкупе с малым количеством глютена такая диета влияет на состав кишечных бактерий. Изменения в организме позволяют быстрее сжигать лишний жир. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета. Однако исследователи предостерегают: не стоит вовсе отказываться от еды, содержащей глютен (клейковину).

Пользу несет именно клетчатка, а безглютеновая пища не всегда хорошо сказывается на здоровье. Успех обеспечит именно комплексный подход, отмечают эксперты.

Похудеть помогут и более традиционные способы. Это снижение доли углеводов в рационе, отказ от вредных вкусностей в перерывах между основными приемами пищи и фитнес.