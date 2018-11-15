Гениально и просто: найдена самая лучшая диета

Секрет здорового питания прост – нужно соблюдать баланс нутриентов

Ученые из США выяснили, что диета, при которой организм потребляет небольшое количество углеводов, остается эффективной в течение длительного времени.

Люди, придерживающиеся кетодиеты, в которой основную часть калорий составляют жиры и белки, а не углеводы, сбросят примерно на 9 кг больше, чем те, у кого иной режим пищевых ограничений, подчеркивается в статье, опубликованной в BMJ.

Специалисты считают, что низкоуглеводная диета включает в организме особый режим сбережения энергии, при котором мышцы становятся более выносливыми, а процесс старения клеток замедляется. Кетоновая диета не зря популярна у марафонцев и велосипедистов – спортсменов, которым важно быть выносливыми.

Недостаток практически любой диеты заключается в том, что организм переходит на режим экономии – тратит меньше энергии на физические и умственные усилия. В итоге диета с течением времени приносит все меньше и меньше результата – человек просто перестает худеть.

Однако было доказано, что кетоновая диета не перестает быть эффективной в долгосрочной перспективе – подопытные добровольцы, сидевшие на белковой или жирной пище, сжигали к концу 20-недельного эксперимента примерно на 200-300 калорий больше, чем те, у кого рацион был на 50% углеводным.

Таким образом, для того, чтобы похудеть раз и навсегда, нужно не просто употреблять меньше калорий, следует серьезно пересмотреть структуру своего питания, подчеркивают ученые.