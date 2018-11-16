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Обнаружен способ выявить рак на ранней стадии

Фото: www.globallookpress.com
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Особый механизм помогает злокачественным клеткам получать энергию для выживания и роста

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе открыли новый маркер – молекулу, которая может указать на только появившуюся онкологию или вообще на предраковое состояние. Она позволяет опасным клеткам питаться глюкозой, благодаря чему возникает и растет опухоль.

Специалисты давно изучают эту молекулу, которая является белком – натрий-глюкозным котранспортером 2 (SGLT2). Он, как показывают различные исследования, влияет на развитие онкологии простаты и поджелудочной железы.

Однако раньше ученые больше внимания уделяли другому типу белка – глюкозному транспортеру (GLUT), который жизненно необходим злокачественным клеткам.

В новом же эксперименте, результаты которого опубликовали на сайте Science Translational Medicine, ученые с помощью позитронно-эмиссионной томографии пытались определить, какой активностью обладают разные белки-транспортеры глюкозы в клетках рака легких на разных стадиях. В них неожиданно нашли большое содержание SGLT2.

Это убедило исследователей в том, что новая опухоль питается углеводами и глюкозой в основном через эту молекулу, а не через GLUT. При этом концентрация SGLT2 может повышаться и до того, как появилось злокачественное образование. В теории это укажет медикам на рак на самой ранней его стадии. 

Полина ИВАНОВА
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