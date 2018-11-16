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Россиян предупредили об опасности в США

Фото: www.globallookpress.com
В стране произошла вспышка опасной инфекции

В 29 штатах Америки медики зарегистрировали огромное количество случаев заболевания сальмонеллезом, который устойчив ко многим лекарственным препаратам. Американцы массово обращаются в больницы с жалобами на недомогание, пообедав полуфабрикатами из курицы.

В 22 штатах 120 человек заболели острой кишечной инфекцией, съев блюда из говяжьего фарша. Роспотребнадзор на своем сайте посоветовал россиянам быть осторожными и учитывать при путешествии то, что в США сейчас можно подхватить сальмонеллез. 

Полина ИВАНОВА
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