Россиян предупредили об опасности в США

В стране произошла вспышка опасной инфекции

В 29 штатах Америки медики зарегистрировали огромное количество случаев заболевания сальмонеллезом, который устойчив ко многим лекарственным препаратам. Американцы массово обращаются в больницы с жалобами на недомогание, пообедав полуфабрикатами из курицы.

В 22 штатах 120 человек заболели острой кишечной инфекцией, съев блюда из говяжьего фарша. Роспотребнадзор на своем сайте посоветовал россиянам быть осторожными и учитывать при путешествии то, что в США сейчас можно подхватить сальмонеллез.