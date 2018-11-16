Найдены ранние признаки опасного рака

Сделан серьезный шаг к победе на опасным недугом

Американские ученые определили механизм, позволяющий клеткам злокачественной опухоли усваивать глюкозу и получать энергию, необходимую для роста и развития вредоносного новообразования.

Выяснилось, что при этом в организме повышается число молекул SGLT2 – особого белка, отвечающего за перенос глюкозы внутрь клетки.

Исследователи предположили, что если использовать SGLT2 как биомаркер, то можно будет диагностировать рак легких на ранней стадии. Последующие эксперименты подтвердили гипотезу. По мнению медиков, этот маркер не только поможет определить развивающуюся злокачественную опухоль, но и установить, что в организме есть новообразования, которые могут впоследствии переродиться в рак.

Специалисты подчеркивают, что их открытие имеет важное практическое значение, ведь рак легких стоит на первом месте по числу смертей среди всех видов онкологических заболеваний, напоминает Medical XPress.

Работа по созданию эффективного лекарства от злокачественных новообразований идет во многих научных центрах. Недавно ученые предложили для лечения рака поджелудочной железы препарат, основное вещество которого – вытяжка из кустарника Ancistrocladus likoko, растущего в тропических лесах Конго. Новое лекарство не только убивает больные клетки, но и предотвращает метастазы, сообщает "МИР 24".