Популярные таблетки вызывают рак

Вредные добавки нашли в безобидных медикаментах

Врачи бьют тревогу: лекарство валсартан, которое часто выписывают людям, страдающим от высокого давления, содержит опасный канцероген N-нитрозодиметиламин (NMDA).

Этот препарат – один из самых распространенных медикаментов как в России, так и за рубежом. К примеру, в Соединенных Штатах 2 года назад его выписывали свыше 8 млн раз.

Опасные свойства NMDA были доказаны в ходе экспериментов над мышами, отмечает сайт "Комсомольская правда".

При этом врачи предупреждают, что резкий отказ от приема таблеток может пагубно отразиться на здоровье, вызвав резкий подъем давления. Людям, которым был рекомендован этот препарат, необходимо попросить врача подобрать подходящее лекарство на замену опасным медикаментам.



На сегодняшний день все партии валсартан-содержащих препаратов с опасными примесями уже отозваны с прилавков аптек, рассказал генеральный секретарь Евразийской Ассоциации Терапевтов профессор Александр Арутюнов.

