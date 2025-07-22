Россияне раскритиковали Надежду Бабкину из-за пластики

Некоторые поклонники не смогли сдержать возмущение

Российские интернет-пользователи неожиданно набросились на Надежду Бабкину. Новое фото звезды с невесткой вызвало не только восторги, но и шквал критики.

75-летняя певица поделилась в соцсетях редким семейным снимком – на фото звезда запечатлена вместе со своей невесткой во время поездки в Ялту. Как рассказала артистка, они вдвоем навестили внуков, отдыхающих в детском лагере, захватив с местного рынка свежие фрукты и ягоды.

Знаменитость похвасталась, что наконец-то выдался отпуск, и она рада провести время с близкими. Фото, на котором обе женщины улыбаются на фоне летнего пейзажа, должно было передать теплую семейную атмосферу. Однако некоторые пользователи Сети отреагировали на публикацию не так, как, вероятно, ожидала певица.

Многие обратили внимание на внешность Бабкиной. Пользователи стали активно обсуждать ее молодо выглядящее лицо, предполагая, что артистка слишком увлеклась пластической хирургией и стала внешне напоминать ровесницу своей невестки.

Некоторые комментаторы выразили сожаление, заявив, что певица могла бы быть по-настоящему красивой, если бы старела естественно. Эти замечания сопровождались упреками в злоупотреблении косметологией.

"Была бы очень красивой, если бы старела естественным путем, но увы…", – пишут россияне.

В то же время нашлись и те, кто встал на защиту народной артистки. Они подчеркнули, что Бабкина выглядит свежо, моложаво и прекрасно для своего возраста, и пожелали ей не обращать внимания на критику.

Сама певица на высказывания в свой адрес никак не отреагировала и тему внешности не комментировала.

К слову, ранее артистка честно рассказала о грандиозных ссорах в семье.