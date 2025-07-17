Бабкина рассказала, как ссорилась с родителями за право петь

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Надежда Бабкина в откровенной беседе пожаловалась, что ее путь к сцене был непростым – родители были категорически против ее мечты стать певицей и настаивали на более "серьезной" профессии. Но звезда с самого детства чувствовала, что ее призвание – музыка, хотя в семье ей настоятельно советовали выбрать путь врача или инженера.
Звезда призналась, что, несмотря на сопротивление родителей, решила идти наперекор их ожиданиям и поступила сначала в музыкальное училище, а затем получила образование эстрадного режиссера в Москве. Она подчеркнула, что человек должен чувствовать свои сильные стороны и не позволять другим влиять на свои мечты.
Певица добавила, что именно любовь к песне помогла ей добиться успеха и остаться на сцене. Звезда уверена: если человек действительно хочет чего-то, никакие запреты и обстоятельства не смогут помешать ему воплотить задуманное.
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