Бабкина рассказала, как ссорилась с родителями за право петь

Бабкина честно рассказала о грандиозных ссорах в семье
Надежда Бабкина. Фото: АГН "Москва"
В жизни артистки был сложный период

Надежда Бабкина в откровенной беседе пожаловалась, что ее путь к сцене был непростым – родители были категорически против ее мечты стать певицей и настаивали на более "серьезной" профессии. Но звезда с самого детства чувствовала, что ее призвание – музыка, хотя в семье ей настоятельно советовали выбрать путь врача или инженера.

Звезда призналась, что, несмотря на сопротивление родителей, решила идти наперекор их ожиданиям и поступила сначала в музыкальное училище, а затем получила образование эстрадного режиссера в Москве. Она подчеркнула, что человек должен чувствовать свои сильные стороны и не позволять другим влиять на свои мечты.

Певица добавила, что именно любовь к песне помогла ей добиться успеха и остаться на сцене. Звезда уверена: если человек действительно хочет чего-то, никакие запреты и обстоятельства не смогут помешать ему воплотить задуманное.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
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