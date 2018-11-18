Диеты в топку: простое правило поможет похудеть

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Ученые выяснили, что иметь нормальный вес проще простого. Для этого не нужно придерживаться специального меню каждый день и постоянно подсчитывать калории. Достаточно свести к минимуму две вещи – сахар и очищенные злаки.
Американские специалисты уверяют, что это нехитрое правило поможет достичь здорового веса. То есть такого, который подходит конкретно для каждого человека с учетом его физических данных, говорится в статье журнала MedicalXpress.
Кроме того, такая диета принесет еще и пользу в противостоянии опасным болезням. Отмечается, что снижение сахара и сильно обработанных продуктов способствует уменьшению риска развития хронических недугов. Ученые рекомендуют отдавать предпочтение сложным нерафинированным углеводам и цельным злакам.
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