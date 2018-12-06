Доказана новая польза секса

Нибиру
- Нового года не будет: мир погибнет раньше
- Армия пришельцев с Нибиру начинает атаку
- В океане увидели знак скорого конца света
Сексуальные проблемы являются показателем сердечно-сосудистых заболеваний. К таким выводам пришли исследователи, статья которых опубликована в Канадском журнале кардиологии.
Как выяснилось, сердечная недостаточность имеет массу побочных эффектов, в том числе физическую слабость и снижение сексуальной активности.
В ходе исследований было замечено, что после лечения у кардиолога пациенты вновь проявляли интерес к любовным утехам, число и продолжительность их половых актов увеличивались, человек избавлялся от многих сковывающих в постели поведенческих комплексов.
Сейчас ученые проводят дополнительные эксперименты, которые помогут установить, как заболевания сердца влияют на удовлетворенность сексуальной жизнью, пишет "Инфореактор".
О том, насколько превращение "сердечника" в полового гиганта может быть опасно для здоровья, не сообщается.
Ранее ученые опытным путем выяснили, как утренний секс влияет на трудовой энтузиазм.
Американский корабль устроил провокацию вблизи от Владивостока
Отчаянные американцы решили оказать помощь украинцам на свой страх и риск