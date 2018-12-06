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Доказана новая польза секса

Фото: www.globallookpress.com
Партнер слаб в постели? Отправляйте его к кардиологу

Сексуальные проблемы являются показателем сердечно-сосудистых заболеваний. К таким выводам пришли исследователи, статья которых опубликована в Канадском журнале кардиологии.

Как выяснилось, сердечная недостаточность имеет массу побочных эффектов, в том числе физическую слабость и снижение сексуальной активности.

В ходе исследований было замечено, что после лечения у кардиолога пациенты вновь проявляли интерес к любовным утехам, число и продолжительность их половых актов увеличивались, человек избавлялся от многих сковывающих в постели поведенческих комплексов.

Сейчас ученые проводят дополнительные эксперименты, которые помогут установить, как заболевания сердца влияют на удовлетворенность сексуальной жизнью, пишет "Инфореактор". 

О том, насколько превращение "сердечника" в полового гиганта может быть опасно для здоровья, не сообщается.

Ранее ученые опытным путем выяснили, как утренний секс влияет на трудовой энтузиазм.

Вера СВЕТЛОВА
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