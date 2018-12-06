Найдено универсальное средство для похудения

Хорошая новость для тех, кто собрался ни в чем не отказывать себе в новогодние праздники

Чтобы вкусные блюда не отложились предательским жирком вокруг талии, надо немного позаниматься спортом.

Умеренные занятия спортом помогут ускорить обмен веществ – к такому выводу пришли американские ученые. Исследователи выяснили, что мозговые нейроны, отвечающие за метаболизм, остаются активными в течение двух дней после единственной тренировки. А если заниматься физическими упражнениями чаще, эффект будет еще сильнее, отмечается в опубликованной в Medical Xрress статье.

По мнению ученых, результаты их исследования можно использовать для создания лекарств, регулирующих обмен глюкозы в организме, например, препаратов для диабетиков, отмечает "МИР24".