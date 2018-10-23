В составе этого продукта не обнаружили бумагу и кошек

Чтобы развеять миф о вреде докторской колбасы, специалисты провели тщательное исследование. Выяснилось, что в продукции 40 российских брендов, закупленной по всей стране, нет ни тяжелых металлов, ни радионуклидов, ни ГМО.

Образцы всех этих компаний соответствуют 70 микробиологическим показателям. К такому выводу пришли сотрудники Роскачества, на сайте которого опубликовали результаты теста. Это говорит о том, что производят колбасу в стерильных условиях и есть ее можно, не боясь последствий.

Тем не менее в образцах 17 марок нашли следы антибиотиков (что типично для продукции животного происхождения). В колбасе лишь одного бренда были превышены допустимые нормы этого вещества.

В составе продукции одной марки обнаружили сою, другой — кукурузу, третьей – следы ДНК лошади. При этом последние два бренда не нарушают никакие нормы, но их колбаса не может претендовать на Знак качества.

Специалисты удивились, когда узнали, что сразу 39 компаний из 40 действительно производят колбасу из свинины и говядины. Однако некоторые бренды хитрят и добавляют курицу, так как она дешевле, но большинство из них указывают ее наличие в составе на упаковке. При этом сразу семь марок опережают стандарты организации.