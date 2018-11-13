Недосып оказался еще опаснее

Здоровый образ жизни оказался неотделим от сна

Американские ученые пришли к выводу, что дети, которые спят меньше положенного, чаще ведут нездоровый образ жизни: страдают от ожирения, меньше занимаются спортом, едят больше вредной еды и чаще проводят время за компьютером и телевизором.

Специалисты исследовали свыше 177 тысяч детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет и обнаружили, что примерно 40% школьников спят меньше, чем советуют медики. Считается, что дети до 12 лет должны спать не менее 9-12 часов, а подростки – не менее 8-10 часов в сутки, сообщает Medical Xрress.

Выяснилось, что у недосыпающих детей появляются вредные пищевые привычки: они чаще пропускают завтрак, едят больше сладостей и фаст-фуда. Кроме того, у них значительно снижается физическая активность. Ученые считают, что достаточно продолжительный сон заряжает организм энергией и, в свою очередь, способствует занятиям спортом и улучшению спортивных показателей.

Авторы исследования считают, что проблема недостаточного сна серьезно недооценивается на Западе. Родители, учителя и врачи должны следить за тем, чтобы у детей был здоровый и полноценный режим сна, подчеркивают специалисты.