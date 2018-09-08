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Дневной сон оказался предвестником опасной болезни

Фото: GLOBAL LOOK press/Carmen Jaspersen
Частая дремота может стать угрозой для здоровья

Дневная сонливость у людей старшего возраста оказалась симптомом развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из университета Джонса Хопкинса.

В исследовании приняли участие тысячи добровольцев. Они проходили тестирование и медицинские обследование. Оказалось, что у тех, кто испытывал частую дремоту, риск развития опасного заболевания увеличивался в три раза. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Eurekalert.

Эксперты подчеркнули, что физические нагрузки, хороший сон и познавательная активность являются профилактикой болезни Альцгеймера. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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