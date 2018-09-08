Дневной сон оказался предвестником опасной болезни

Частая дремота может стать угрозой для здоровья

Дневная сонливость у людей старшего возраста оказалась симптомом развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из университета Джонса Хопкинса.

В исследовании приняли участие тысячи добровольцев. Они проходили тестирование и медицинские обследование. Оказалось, что у тех, кто испытывал частую дремоту, риск развития опасного заболевания увеличивался в три раза. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Eurekalert.

Эксперты подчеркнули, что физические нагрузки, хороший сон и познавательная активность являются профилактикой болезни Альцгеймера.