Найден источник вечной молодости

Новые исследования помогут повысить качество жизни

Американские ученые пришли к выводу, что белок клото снижает воспалительные процессы в мозге и тормозит процесс развития возрастных заболеваний центральной нервной системы.

Эксперименты с мышами показали, что клото увеличивает продолжительность их жизни, а его недостаток, напротив, вызывает преждевременное увядание. При этом с возрастом уровень данного белка в организме снижается, что ведет к усилению воспалительных процессов, отмечается в опубликованной в PNAS статье.

Клото служит своего рода привратником в сосудистом сплетении желудочков мозга, который является барьером между иммунной и нервной системами. У более пожилых особей начинаются сбои в организме именно из-за недостаточного количества этого важного белка. Когда молодым мышам вводили мутацию в клото, они, подобно старым мышам, чаще начинали страдать от воспалений.

Отсутствие достаточного количества клото также негативно влияет на гиппокамп, отвечающий за переход кратковременной памяти в долговременную. Таким образом, поддержание клото на достаточно высоком уровне поможет дольше оставаться в добром здравии и сохранить крепкую память.