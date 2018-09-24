Однообразный сон избавит от проблем

Болезни сердца можно предотвратить простым способом

О том, что сон – это хороший лекарь, известно давно. Однако ученые из США доказали, что не каждый сон полезен. Чтобы избавить себя от проблем с сердцем и сосудами, человек должен ложиться строго в одно и то же время и спать всегда одинаковое количество часов.

При этом не столь важно, сколько именно времени человек будет находиться в объятиях Морфея. Для каждого такие нормы индивидуальны. Главное – единообразие изо дня в день, пишет Gazetadaily.ru. В этом случае у сердечно-сосудистых заболеваний не будет шанса развиться.

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