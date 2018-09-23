Названа худшая поза для сна

Ученые поставили точку в вопросе

Самое неудачное положение тела во время ночного отдыха – лежание на брюхе. К таком выводу пришли американские эксперты в области сомнологии.

Такой вывод специалисты объяснили предельно просто и ясно: спать на животе и при этом свободно дышать физически нереально. И это полбеды. Также такая поза приводит к тому, что мышцы тела затекают, и это негативно отражается на сосудах. Особенно это касается области шеи.

Наконец, сон на животе очень вреден для позвоночника, который в таком положении испытывает сильную дополнительную нагрузку, говорится в статье журнала Bustle.

Ученые рекомендуют спать в такой позе, которое позволяет свободно переворачиваться с одного бока на другой и не затрудняет дыхание.