Названа худшая поза для сна

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Самое неудачное положение тела во время ночного отдыха – лежание на брюхе. К таком выводу пришли американские эксперты в области сомнологии.
Такой вывод специалисты объяснили предельно просто и ясно: спать на животе и при этом свободно дышать физически нереально. И это полбеды. Также такая поза приводит к тому, что мышцы тела затекают, и это негативно отражается на сосудах. Особенно это касается области шеи.
Наконец, сон на животе очень вреден для позвоночника, который в таком положении испытывает сильную дополнительную нагрузку, говорится в статье журнала Bustle.
Ученые рекомендуют спать в такой позе, которое позволяет свободно переворачиваться с одного бока на другой и не затрудняет дыхание.
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