Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названа худшая поза для сна

Фото: Global Look Press/Russian Look/Gennadii Khameliyanin
Ученые поставили точку в вопросе

Самое неудачное положение тела во время ночного отдыха – лежание на брюхе. К таком выводу пришли американские эксперты в области сомнологии.

Такой вывод специалисты объяснили предельно просто и ясно: спать на животе и при этом свободно дышать физически нереально. И это полбеды. Также такая поза приводит к тому, что мышцы тела затекают, и это негативно отражается на сосудах. Особенно это касается области шеи.

Наконец, сон на животе очень вреден для позвоночника, который в таком положении испытывает сильную дополнительную нагрузку, говорится в статье журнала Bustle. 

Ученые рекомендуют спать в такой позе, которое позволяет свободно переворачиваться с одного бока на другой и не затрудняет дыхание.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Военные корабли Украины подошли к Крыму

Их встретили российские пограничники

Украину разбирают на части

Киев махнул рукой на Закарпатье

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей