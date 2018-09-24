ВИЧ победит другая болезнь

В научном мире назревает сенсация

Ученые рассчитывают найти вакцину против смертельных болезней благодаря, как ни странно, недугу, которым время от времени страдает масса жителей планеты. Пользу может принести грипп, следует из статьи в журнале Nature.

Специалисты из Оксфордского университета обратили внимание на неординарный участок оболочки вируса, который остается неизменным уже на протяжении полвека. Как пишет "Daily Хайп", ученые планируют понаблюдать за эволюцией гриппа и за его неизменными участками. Полученные сведения лягут в разработку революционной методики, которая позволит создать супервакцину.

Британские ученые полагают, что в будущем новый принцип разработки вакцины поможет найти наконец средство от таких безнадежных болезней, как ВИЧ и различные виды гепатита.