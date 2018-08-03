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Ученые: Пивной живот сигнализирует об опасной болезни

Фото: GLOBAL LOOK press/T. Llabres
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Заплывшая талия свидетельствует об угрозе умственного расстройства

Между увеличением жировой прослойки на брюхе и риском развития деменции есть прямая связь. К такому выводу пришли сотрудники ирландского колледжа Тринити в Дублине.

Ученые провели эксперимент на нескольких тысячах добровольцев и выяснили, что люди в возрасте 60 лет с оплывшей талией серьезно рискуют столкнуться с нарушением мозговой деятельности. Профессор геронтологии колледжа Конал Каннингем отметил, что избыточный вес указывает на проблемы в обмене веществ, которые ведут к нарушениям когнитивных функций и памяти.

"Жировая ткань вызывает секрецию маркеров воспаления, которые и запускают процесс развития деменции. Первое время он практически никак не проявляет себя", – цитирует ученого издание Irish Independent.

По его словам, так называемый "пивной живот" четко сигнализирует его хозяину о высокой вероятности умственного расстройства в старости.

Впрочем, Каниннгем назвал отличное средство, которое приведет талию в форму и сведет на нет угрозу старческого маразма. Достаточно больше налегать на полезные овощи и фрукты, не забывая при этом и о физических упражнениях.

Андрей МАРТЫНОВ
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